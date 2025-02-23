Konya’daki üniversiteler arasında ilk kez Meram’da gerçekleştirilen e-spor Turnuvası, yoğun katılım, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar, büyük rekabet ve renkli bir finalle sona erdi.KONYA (İGFA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 31 takım ve 170’den fazla oyuncunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, gençlerin heyecanına ortak oldu.

Konya’da eğitim veren üniversiteler arasında ilk kez düzenlenen ‘5v5 League of Legends&Valorant Turnuvası’ Meram’da gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen ve bir hafta devam eden turnuva, birbirinden heyecanlı karşılaşmalara ve renkli bir finale sahne oldu.

İki ayrı kategoride 5’i asıl biri yedek olmak üzere 6’şar kişiden oluşan ve toplam 31 takımın katıldığı turnuvada Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Karşılaşmaları yakından takip eden Başkan Kavuş, e-spor meraklısı gençlerle sohbet edip onlara hem moral hem destek verdi. Turnuvanın yüz yüze gerçekleşen final aşaması, üniversite öğrencileri ve izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ödül töreninde ise Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Bilecen ve Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, dereceye giren takımlara ödüllerini takdim ederek başarılı gençleri kutladılar.

Hem katılımcı sayısı hem de rekabet seviyesiyle dikkat çeken turnuvanın ‘League of Legends’ kategorisinde, KTO Karatay Üniversitesi birinciliği elde ederek kupayı kampüsüne götürdü. İkincilik ise Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin NEÜ e-spor takımına giderken, üçüncülük koltuğuna Konya Teknik Üniversitesi’nden Maymunlar takımı oturdu.

Valorant karşılaşmalarında ise Necmettin Erbakan Üniversitesi adeta fırtına gibi esti. Turnuvanın şampiyonu, başarılı performansıyla AllesGut takımı oldu. İkinciliği Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nden Kaos takımı alırken, üçüncülük yine Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne gitti ve Fnatic takımı dereceye girmeyi başardı.