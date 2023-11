Tahmini Okuma Süresi: dakika

Her fırsatta öğrenci ve çocuklarla bir araya gelmeye özen gösteren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kendisini okullarına davet eden Hatice-Ercüment Köylübay Kızılay Anaokulu’nda eğitim alan minikleri ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça her yaştan ilçe sakiniyle bir araya gelmeye önem veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kendilerini okullarına davet eden Hatice-Ercüment Köylübay Kızılay Anaokulu’nda eğitim alan minikleri ziyaret etti.

Oldukça keyifli geçen ziyarette minik öğrenciler Başkan Pekyatırmacı’yı geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri çiçekle karşıladı. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı’ya okul müdürü ve öğretmenler de eşlik etti.

Her fırsatta geleceğin mimarı öğrencilerle bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Bugün güne yoğun çalışma tempomuza kısa bir ara vererek bizi sosyal medya aracılığıyla okullarına davet eden Hatice-Ercüment Köylübay Kızılay Anaokulu’nda miniklerimizle bir araya geldik. Onların gözlerindeki enerji bizim çalışma azmimizi olumlu yönde etkiliyor, geleceğe olan güvenimizi daha da artırıyor. Çocuklarımıza ve eğitime olan önceliğimizi her fırsatta dile getiriyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçemizin her yaştan sakini ile belirli vesilelerle bir arada olmaya özen gösteriyoruz, bu vizyonla Selçuklu’yu hep birlikte geleceğe taşıyoruz. Kadim bir geleneğimiz olan istişare kültürü ve iş birliği ile çocuklarımıza daha mutlu yarınlar hazırlayacağız. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum ” dedi.