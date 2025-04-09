Kruvaziyer turizmi alanında Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı tarafından kaleme alınan “Kruvaziyer Endüstrisi” kitabı, kruvaziyer dünyasına ilgi duyan herkes için önemli bir başvuru kaynağı olarak raflardaki yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Kruvaziyer endüstrisine dair tarihsel bir perspektifle yola çıkan kitap, denizlerdeki ilk yolculuklardan günümüzün lüks kruvaziyer tatillerine kadar sektörü detaylı bir şekilde inceliyor.

RMS Titanic gibi ikonik gemilerden modern mega gemilere kadar birçok önemli gemi tipinin sektör üzerindeki etkileri, teknolojik gelişmeler ve lüks yaşam olanakları ile birlikte değerlendiriliyor.

Kitap, yalnızca bir tarih anlatısı sunmakla kalmıyor; kruvaziyer şirketlerinin iş modelleri, operasyonel yapıları, pazarlama stratejileri ve müşteri memnuniyetine yönelik uygulamaları gibi sektörel analizleri de kapsıyor.

Aynı zamanda kruvaziyer turizminin ekonomik etkileri, yerel ekonomilere katkıları, istihdam yaratma potansiyeli ve çevresel etkileri gibi başlıklar da detaylı bir şekilde ele alınıyor.