Antalya'da Kumluca Esnaf ve Sanatkârlar Odası, sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Oda Başkanı Selçuk Çınar, pazaryeri sürecinde yaşanan gelişmelere ve esnafın hakkını koruma çabalarına yer verildi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 12 Aralık 2022’de yaşanan sel felaketi sonrası mevcut pazaryerinin taşınmasıyla başlayan sürecin, Karşıyaka Mahallesi 675 ada 1 ve 2 parseldeki Büyük Kumluca Kapalı Pazaryeri’ne yerleşimle devam ettiği anımsattı.

Kumluca Belediyesi’ne 27 Mart 2023’te yazılı başvuruda bulunduklarını aktaran Oda yönetimi, pazarcı esnafından ücret alınmadan yeni yer tahsisi yapılmasını talep ettiklerini vurguladı.

7 Nisan 2023’te gelen şikâyetler üzerine, pazaryerinde yer almak isteyen bazı kişilerin Kumluca’ya taşınarak ihale sürecine dahil olduğuna dikkat çekilen açıklamada, belediyeye yeniden resmi yazı gönderildiği ifade edilirken, 3 Mayıs 2024’te esnafın topladığı imzalarla yer taleplerinin tekrar gündeme geldiği anımsatıldı. Duyuruda, kura çekiminin noter huzurunda yapıldığı ve yasalara uygun olduğu vurgulandı.

Oda Başkanı Selçuk Çınar, pazarcı esnafın hakkını korumak adına yasal süreçlerin takipçisi olduklarını belirterek, "Kumluca Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak her zaman esnafımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.