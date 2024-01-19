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Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisinde hizmete açılan Kütüphane ve Kitap Kafe, öğrencilerin kütüphaneleri daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla düzenlenen bir seminere ev sahipliği yaptı. Seminere katılan İkçeşmelik Ortaokulu öğrencileri,kütüphane kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili bilgilendirildi.

Kuşadası Belediyesi’nin kültür ve eğitim alanında yaptığı en önemli yatırımlardan olan Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisinde yer alan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesindeki Kütüphane ve Kitap Kafe, bir yandan başta öğrenciler olmak üzere tüm mahalle sakinlerinin uğrak noktası haline gelirken çocuk ve gençler için eğitici etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Açıldığı günden bu yana 11 bin kişi tarafından ziyaret edilen Kütüphane ve Kitap Kafe, İkiçeşmelik Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatih Özkaya ve Türkçe Öğretmeni Onur Akıncı tarafından kütüphane kullanımına ilişkin düzenlenen bir bilgilendirme seminerinin adresi oldu. Seminere İkiçeşmelik Ortaokulu 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri katıldı.

Kuşadası Belediyesi Kütüphane Personeli Mustafa Özyürek, hazırladığı slayt ile öğrencilere kütüphane kuralları, kitaba erişim, kitapların sınıflandırılması, kitap bulabilme yöntemleri ve kütüphaneye internetten erişim başlıklarında bilgi aktardı. Seminer sonrası Kuşadası Belediyesi İkram Aracından seminere katılan öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Haber: Ömür Yapıcı



