Oto, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sizi ve Büyükşehir adayınızı siyasi nezakete davet ediyoruz. İş dünyası ile kavganız kentimize fayda sağlamaz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası Müteahhitler Derneği’nin (KUMDER) kuruluş galasına davet edilmedikleri iddiasında bulunan İYİ Parti yönetimine dernek başkanı yaptığı açıklama ile cevap verdi. Açıklamada Anıl Metin Oto, “6 Mart 2024 tarihinde Kuşadası Müteahhitler ve İş İnsanları Derneği’nin (KUMDER) kuruluş galasında bir araya geldik. Dernek yönetim kurulu olarak öncelikli hedefimiz, müteahhit iş insanlarının kentimize yapacakları katkı ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan diyaloglarının doğru yönetilmesi kentimizin öncelikli sorunu olan deprem ve kentsel dönüşümde yerinde ve doğru çözmeler bulabilmektir.

Dernek kuruluş işlemlerimizin ardından gerçekleştirdiğimiz kuruluş gala gecemiz tüm çevrelerce taktir toplamış hiçbir siyasi organizasyonun parçası olmadığını göstermiştir.

Ancak siyasi menfaat ve çıkarı uğruna 500ün üzerinde aktif üyesi olan tedarik firmaları ile 2binin üzerinde iş kolu ile Kuşadası ekonomisine büyük katkı sağlayan müteahhit firmaların tümünü zan altında bırakan suçlayan bu tavır ‘davet edilmedikleri bahanesi’ bir süre önce aynı zihniyetin tezahürü olarak ortaya çıkmıştı. Müteahhit firmaları kanunsuzluk ile suçlamışlardı.

(Belediye meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler davet edilmiştir)

Geçmiş mevcut ve gelecek kamu yöneticilerimiz ile beraber kentimiz için hizmetlerimiz ayrıcalık olmaksızın devam edecektir. Bizler siyasi polemiklerin tarafı değiliz. Derneğimize ve kuruluş galamıza siyasetlerinin malzemesi yapmaya güçlerinin yetmeyeceğini belirtmek isteriz.

1 Nisanda kastettiği 27 gün sonra hesaplaşmaya davet ettiği sektörümüzden elinizi ve kirli hesaplarınızı çekiniz. Sizi ve Büyükşehir adayınızı siyasi nezakete davet ediyoruz. İş dünyası ile kavganız kentimize fayda sağlamaz” ifadelerine yer verdi.