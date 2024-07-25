Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin bilinçlenme sürecine katkıda bulunmak amacıyla hizmete açılan 'Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde' okul öncesi öğrenimi gören çocuklar, 16. kez mezuniyet heyecanı yaşadı. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen okul öncesi eğitim programına katılan 15 çocuk için sembolik bir mezuniyet töreni düzenlenerek katılan miniklere sertifika verildi.

Törende ailelere, çocuklarının merkezde geçirdiği eğlenceli anları içeren kısa bir film gösterimi de yapıldı. Kutlama etkinliği, Kuşadası Belediyesi tarafından ailelere ve çocuklara pasta ve meyve suyu ikramında bulunulmasıyla sona erdi. Çocukların yanı sıra ebeveynler için de hafta içi her gün atölye ve eğitimlerin gerçekleştirildiği merkeze kayıt için başvurular 444 71 14 numaralı telefonla Güvercin Masa üzerinden yapılabilir.