Konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları geçiştirmeye çalışan Çevik, “Buna hukuk karar verecek. Başka bir zaman konuşalım” dedi.



Kuşadası’nın Yeniköy Mahallesi’nde Sefa Bey Çiftliği adıyla faaliyet gösteren Halil İbrahim Çevik’in yönetim kurulu başkanı olduğu Charisma Otel De Luxe Otel’e ait Aldaş Altınada Kuşadası Turizm Enerji Tarım Hayvancılık Madencilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adına kayıtlı 180 dönümlük arazi üzerinde “imara aykırı, ruhsatsız ve kaçak” yapılar bulunduğu ortaya çıktı. 2022 yılının Ocak ayı sonunda Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde söz konusu yapılarla ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddeleri doğrultusunda yapı tatil zaptı düzenlendiği, Şubat ayında ise imara aykırı kısımların yıkımı için belediye encümen kararı alındığı öğrenildi. Ayrıca konu ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi gereğince Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.



Sefa Bey Çiftliği’nde yer alan imara aykırı ve kaçak yapılar için verilen yıkım kararının yürütmesinin durdurulması için yargıya başvuran firmanın bu talebi Aydın 1. İdare Mahkemesi kararı ile kesin olarak reddedildi. Kararın ardından “barınak kurma” projesi ile gündeme gelen Halil İbrahim Çevik’in bu girişimi akıllara “hayvanseverlik ve duyarlılık kisvesi altında imar yolsuzluğu yapıldığı” şüphelerini getirdi. Halil İbrahim Çevik’in bugüne kadar sokak hayvanlarını korumaya yönelik herhangi bir girişimde veya sokak hayvanları yararına faaliyet gösteren bir kuruma bağışta bulunmamış olması da şüpheleri artırdı.



Kuşadalı turizmci Halil İbrahim Çevik, Yeniköy’deki çiftliğinde kurduğu barınakla ilgili düzenlediği gezide gazetecilerin, çiftliğindeki yıkım kararı bulunan imara aykırı yapılarla ilgili kendisine yönelttiği sorulara da kaçamak cevaplar verdi. Zaman zaman gergin tavırlar sergileyen Çevik, “Bu konuyu dışarıda tutalım. Sonra daha detaylı konuşuruz. Bir mahkememiz var devam ediyor. Bırakalım hukuk karar versin. Bunu başka bir programda konuşalım” dedi.

Çevik, bir başka basın mensubunun barınakta görevli veteriner ve personel sayısıyla ilgili kendisine yönelttiği soruya da, “Burada zaten bir veteriner hekimimiz var. Çünkü başka hayvanlar da besliyoruz. Tabi veterinerin 7 / 24 çiftlikte durması söz konusu değil” diye cevap verdi.

Öte yandan barınakta yetişkin ve yavru köpeklerin bir arada kaldığı görüldü. Bu nedenle de hayvanların beslenmeleri sırasında zaman zaman saldırgan davranışlar sergilediği gözlendi.