Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çadır ve karavanların kaldırılması sağlanırken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu bölgelerin temizliğini ve hijyenini sağladı. Öte yandan Kabahatler Kanunu’nun ‘kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunmasını’ düzenleyen 32. maddesi uyarınca çevreyi kirleten kişilere 2052 lira para cezası uygulandı.

Kuşadası Belediyesi ekiplerinin çalışmasını takdirle karşılayan site yöneticileri ve bölge sakinleri vakit kaybetmeksizin sorunun çözümü için gerekli müdahalede bulunan Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti. Bölge sakinleri, belediyenin yetki ve sorumluluk alanında bulunmayan Milli Emlak’a ait bölgelerde yer alan çadır ve karavanlar için de ilgili devlet kurumlarından aynı hassasiyeti göstermesini beklediklerini ifade etti.