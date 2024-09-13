Ağaçların uzayan dallarının trafik akışını olumsuz etkilemesine mani olmak amacıyla tüm cadde boyunca sürdürülen çalışma, başta sürücüler olmak üzere bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.



Kente yeni yeşil alalar kazandırmak amacıyla çalışmalarının kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, mevcut yeşil alanların bakım ve temizliğini de ihmal etmiyor. Parklar, yeşil alanlar ve yol kenarları başta olmak üzere kentin dört bir yanında yabani otlarla mücadelesini sürdüren Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, ağaç budama çalışması de yürütüyor. Görüntü kirliğine neden olan yabani otları biçen, uzayan dalları nedeniyle yaya ve araç geçişine mani olan ağaçları ise budayan ekiplerin, son adresi Değirmendere Mahallesi Ahmet Pınarı Caddesi oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında cadde boyunca tüm yabani otlar biçilirken, trafik açısından tehlike teşkil eden ağaç dalları ise budandı.