Ekipler tarafından düzenli aralıklarla  yapılan denetimlerde halka şezlong ve şemsiye satışı yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Zabıta Denetim

Efeler’ den ASTİ’me destek Efeler’ den ASTİ’me destek

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs tarihinde imzalana protokol sonrası Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Kuşadası sınırları içerisinde bulunan 401 bin 499 metrekarelik alandaki plajlarda şezlong ve şemsiyeler halka ücretsiz kullanıma sunuldu. İmzalanan protokolün ardından plajlarda halka ücretli şezlong ve şemsiye satışı yapan işletmeleri tespit edip vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için  Zabıta ekipleri belirli aralıklarda denetimler gerçekleştiriyor. Son olarak  21 Temmuz tarihinde Karaova Mahallesi sahilinde ekipler tarafından gerçekleştirilen  denetimler esnasında bir işletmenin halka şezlong ve şemsiye satışı yaptığı tespit edildi. 3621 sayılı kıyı kanunu ve Kuşadası Belediyesi'nin zabıta idari yaptırım yönetmeliği madde 22/41’ e istinaden işletme sahibine ceza uygulandı. Aynı zamanda kullanımda olmayan şezlonglar ekipler ekipler tarafından toplandı.

Zabıta Denetim4

Editör: Ömür Yapıcı