Merkezde, vatandaşların getirdiği ve kent genelinden toplanan atıklar 16 farklı kategoride ayrıştırılacak.

Kuşadası Belediyesi, ‘Geleceğimizi Koruyoruz” sloganı ile gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi tarafından atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm zincirine kazandırılması için Davutlar Mahallesi’nde kurulan ve Aydın’da lisans almaya hak kazanan ikinci atık getirme merkezinin açılışı ‘Dünya Çevre Haftası’nda’ yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışacak olan merkezin açılışına Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ceylan Sarıgöl, ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Atay, İl Tarım Müdürlüğü Yönetimi, çevreci sivil toplum örgütleri ve belediye personeli katıldı.

“Geri dönüşüm ve atıkların ayrıştırılması çok önemli”

Davutlar Atık Getirme Merkezi’nin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, “Geri dönüşüm ve sıfır atık merkezleri lisanlara tabidir. Kuşadası Belediyesi olarak güzel bir tesis yaptık. Sıfır atık belgesi önemli bir belgedir. Modern çağda çevre temizliğine bağlı olarak geri dönüşüm ve atıkların ayrıştırılması çok önemli. Artık çöplerimiz sadece atılmayacak, ayrıştırılacak. Bu işlem de lisanslı yapılacak. İlk lisansı alan belediyelerden biri olmak bizim için çok önemli. Belediyemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Kuşadası çevreye duyarlı bir kent”

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ceylan Sarıgöl ise, sıfır atık yönetmeliği kapsamında ilçelerin sıfır atık belgesi almasının önemine değinerek, “Kuşadası çevreye duyarlı kentlerden bir tanesi. Kanunların ve yönetmeliklerin bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Sıfır atık yönetmeliği kapsamında tüm ilçelerin sıfır atık belgesi alması gerekmektedir. Sıfır atık, tüm atıkları ayrıştırma anlamına geliyor. Amaç, atığı öncelikle azaltmak, tüm atıkları ayrıştırarak ve geri dönüştürerek, heba olan, toprak altında düzenli depolamaya giden evsel atıklarımızı minimum düzeye indirmektir. Bizim de sıfır atık belgesi alabilmek için yapmamız gerekenlerden biri atık getirme merkezimizi kurmaktı. Atık getirme merkezi halka açık olarak çalışacak. Halkımız haftanın 5 günü mesai saatleri içerisinde atıklarını getirebilecek. Bizde atıkları teslim alıp sisteme işleyeceğiz. Kuşadası Belediyesi olarak halkımızdan ücret talep etmeden atıkları merkezimizde toplayarak bertarafını uygun bir şekilde sağlayacağız. Aydın’da onayını ve lisansını alan ikinci atık getirme merkezi biziz. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır” şeklinde konuştu.

Çevreci bir kent hedefiyle atıkların doğru bir şekilde ayrışmasını sağlayacak olan merkezde, kent sakinlerinin evlerinde ayrıştırarak merkeze getirdiği atıklar, hafta içi mesai saatleri içerisinde teslim alınarak geri dönüşüme kazandırılacak. Tehlikeli madde içeren, hacimli, inşaat, kağıt, metal, plastik, cam, elektronik, tekstil, ahşap, lamba, ilaç, yağ, pil, kurşunlu pil, karışık ambalaj olmak üzere 16 kategoride toplanacak olan atıklar, daha sonra ayrıştırma işlemine tabi tutularak uygun şekilde dönüştürülecek. Ayrıca doğada uzun süre kalarak kirlenmesine yol açan atıklar da ücretsiz olarak bertaraf edilecek.

