Başkan Tuncel için ilk tören Söke Belediyesi önünde yapıldı. Törende Başkan Tuncel'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Söke Belediyesi'ne getirilirken, törende gözyaşları sel oldu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Kaymakamı Söke Kaymakam Vekili Sadettin Yücel, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi partiler ve çeşitli kurum kuruluşlar ile STK'ların temsilcileri, belediye personeli başta olmak üzere çok sayıda Sökeli vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşen ilk törende Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından dua yaptırıldı. Duanın ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuşma yaptı.

Vali Aksoy konuşmasında; “Mütevazı kişiliği ile tanıdığım Levent Tuncel başkanımızla çalışma fırsatım oldu. Söke için güzel düşünceleri ve projeleri olduğunu biliyorum. Bunların bir kısmını hayata geçirdi. Uzun süredir giderek artan bir rahatsızlığının olduğunu da biliyordum. Vefatı bizleri çok üzmüştür. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Söke halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

Belediye önündeki törenin ardından Kocacami'ye geçildi. Kocacami'deki cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kahramanmaraş'ta görevde olan Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de katıldı.

Daha sonra Kocacami'nde cenaze namazı kılındı. Caminin avlusu dolup taşarken vatandaşlar göz yaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardında Başkan Tuncel'in cenazesi, Tekin Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.