Kuşadası Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da kentte eğitim gören öğrencileri yalnız bırakmadı. Yıl boyunca sunduğu ayni ve nakdi yardımlarla ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldüren Kuşadası Belediyesi okulların açılması ile birlikte kırtasiye malzemesi desteğini başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullardan ve velilerden alınan ihtiyaç listeleri doğrultusunda her öğrenci için özel olarak hazırlanan kırtasiye paketlerinin dağıtımının ilki Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleşti.

Kırtasiye paketleri, belediye meclis üyeleri Zeynep Hanbay ve Ali Aydın tarafından imza karşılığında velilere ve öğrencilere teslim edildi. Kırtasiye malzemelerini teslim alan kent sakinleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl 1.147 öğrenciye sağlanan kırtasiye malzemesi desteğinden bu yıl 1500’ün üzerinde öğrencinin faydalanması bekleniyor.

Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER