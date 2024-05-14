Kuşadası Belediyesi yaz sezonu öncesinde Kuşadası Plajlarında hummalı bir temizlik çalışması başlattı.

Bilindiği üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Valiliği arasında imzalanan sözleşme ile Kuşadası ilçe sınırlarındaki Plajların kiralama sözleşmesi bir vatandaşın açtığı dava sonucu İzmir BİM 7. İdare Dairesi 2023/2312 esas, 2024/464 karar sayılı ilamı ile iptal edilmişti. İptal kararının Aydın Valiliğince Aydın Büyükşehir Belediyesine iletildiği öğrenildi.

Geride kalan 4 yıllık süreçte her yaz sezonu öncesinde olduğu gibi Kuşadası Belediye Ekipleri ve Arya A.Ş tarafından sezona hazırlanan Kuşadası plajları, 2024 sezonunda da kente gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin, temiz ve bakımlı plajlarda tatillerini geçire bilmeleri için Kuşadası Belediyesi ekipleri ve Arya A.Ş ye ait kum temizleme araçları ile bakıma alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “ Kruvaziyerin turizmin başkenti Kuşadası aynı zamanda mavi bayraklı plajları ile uluslararası turizm pazarında pay sahibi olan ülkemizin en önemli deniz turizm kentlerinden biridir. Geçmişte olduğu gibi bu yılda sezon öncesinde plajlarımızın temizliği ve bakımı için ekiplerimiz hummalı bir şekilde mesai gözetmeksizin çalışıyor. Şimdiden kentimize gelecek tatilcilerimize pırıl pırıl plajlarımızda huzur için de bir yaz sezonu diliyorum. “ dedi.

Kuşadası Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipleri ile Arya A.Ş ye ait plaj temizlik araçları 7/24 esasında Kuşadası plajlarının temizlik işlerine devam edecek.