Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekili Evrim Karakoz, CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin ve beraberindekiler, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar odası ziyaretlerinin ardından, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve yönetimini ziyaret ederek seçimlerle ilgili istişarede bulundular.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine hız veren Aydın Büyükşehir belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin, Esnaf odalarını ziyaretleri sonrası, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve yönetimini ziyaret ederek, yapılacak çalışmalardan bahsederek, talep ve önerileri aldılar.

Seçim çalışmalarına destek veren CHP Aydın milletvekili Evrim Karakoz, her fırsatta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin’nin çalışmalarına destek olmaya devem ediyor. Aydın’da halktan ve halkın aynında olduğunu her anlamda dile getiren Başkan Çerçioğlu’na desteğin en büyüğünü veren CHP Aydın milletvekili Evrim Karakoz ise, gittiği her yerde taktir toplayarak, halkın içinde olduğunu kanıtladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ziyaretinde, CHP Aydın milletvekili Evrim Karakoz, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve yönetimine yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer