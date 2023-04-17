Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mübarek Kadir gecesi nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu. Kaya Şavkay Meydanı’na kurulan stantta gerçekleştirilen ikrama Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir mesajla Kuşadalıların Kadir gecesinin kutladı. Başkan Ömer Günel mesajında, “Tüm İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle Kadir gecemiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.