14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala seçim çalışmalarına hız veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, Aydın bir uçtan bir uca dolaşıyor; çalınmamış kapı bırakmıyor.

Her gün sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar Aydın'ın dört bir yanında yurttaşlar ile bir araya gelen Karakoz'un bugünkü durağı Koçarlı ilçesi oldu. Koçarlı pazarı, çarşısı ve sanayisini ziyaret eden Karakoz'a CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın ve yönetimi, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur İstek ve yönetimi, İlçe Belediyesi Meclis Üyeleri ve partililer de eşlik etti.

"Sanayi esnafımız mevcut ekonomik düzenden bitap düşmüş durumda"

Sanayide esnaf ve çalışanlar ile bir araya gelen CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, ziyaret sonrası açıklama yaptı. Evrim Karakoz şöyle konuştu: “Sanayi esnafımız mevcut ekonomik düzenden bitap düşmüş durumda. Yoksulluk sınırının altında ailesi ile birlikte geçinmeye çalışan, müşteri bulamayan, siftah yapamadan dükkan kapatan sanayi esnafımızın sorunlarının farkındayız. Bu sorunları bugün bir kez daha kendi kulağımız ile işittik. İşte bu yüzden iktidarımızda Esnaf Bakanlığı kurup esnaflarımıza rahat bir nefes aldıracağız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara geleceği, ülkemizde yine baharların yaşanacağı günlere çok az kaldı, geliyor gelmekte olan" dedi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaffarlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Karakoz'a vatandaşların ilgisi yoğundu. Gaffarlar halkına “Hayırlı kandiller” dileyip sohbet eden Karakoz ile birçok vatandaş fotoğraf çekilerek o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İftarın ardından Gaffarlar ve Çeşmeköy mahallelerinde kıraathane ziyareti gerçekleştirecek olan Karakoz, gece saatlerinde ilçeden ayrılacak.