Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği başladı

Kurulan stantları ve açılan fotoğraf sergilerini gezen Başkan Ömer Günel, “Eski Kuşadası olarak adlandırılan bu bölgenin alt ve üstyapısını büyük ölçüde yeniledik. Amacımız kentimizin tarihine sahip çıkarak Kuşadası’na yeni bir turizm rotası daha kazandırmak” dedi.

Renkli görüntülere sahne olan İkioklu Mahalle Şenliği, Kuşadası Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde Kale Kapısı önünden başlayan ve Mustafa Adalıoğlu Parkı önünde sona eren kortej ile başladı. Korteje Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, KEGEV Başkanı Şefik Sözer, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

Kortejin ardından Başkan Ömer Günel, KEGEV Başkanı Şefik Sözer ile beraber kadınların yaptıkları yöresel lezzetlerin beğeniye sunulduğu Mustafa Adalıoğlu Parkı’nın önünde kurulan stantları ziyaret etti. Esnafla da sohbet eden Başkan Ömer Günel, başta kadın ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri tarafından çok sıcak bir biçimde karşılandı. Daha sonra 24 Eylül’e kadar sürecek olan şenliğin açılışı için Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi’nde (KUAKMER) tören düzenlendi. Törenden önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı ortaokul öğrencilerinin sunduğu piyano ve keman resitalleri ile KUAKMER İkioklu Çocuk Ritim Grubu’nun sergilediği gösterisi büyük beğeni topladı.

Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği’nin açılış konuşmasını KEGEV Başkanı Şefik Sözer yaptı. Sözer konuşmasında İkioklu mevkiinin Kuşadası’nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Mahalledeki kültürün yaşatılması ve tarihi dokunun korunması için şenliğin geleneksel hale getirildiğini belirten Sözer, “Burası çocukluklar, arkadaşlıklar, komşuluklar ve yaşanmışlıklarla dopdolu bir yer. O nedenle mahallemizdeki kültüre, sanata ve geçmişe birlikte sahip çıkmalıyız. Şenliği düzenlememizde bize destek veren Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Eski Kuşadası olarak adlandırılan bölgenin hemen hemen tüm alt ve üstyapısını yeniledik. Kıbrıs Caddesi’ndeki çalışmalarımızı tamamladık. Sezon sonunda Yıldırım ve Aslanlar caddelerinde de yenileme çalışmalarına başlayacağız. Bu caddeleri tarihi dokuya uygun doğal taş ile kaplayacağız. Ancak kentimizin tarihine sahip çıkmaz, gelenlere hikayesini sunmazsak yaptığımız çalışmalar sadece taş ve topraktan ibaret olur. İşte biz de bu hedefle halk arasında kuşlu ev olarak da bilinen Mücessem Hanım evini tıpkı Çalıkuşu Kültür Evi ve Efe Suphi Yazar Konukevi’nde olduğu gibi aslına uygun olarak restore edeceğiz. Daha sonra Kuşadası Yerel Tarih Araştırmaları Grubu’nun Kuşadası tarihiyle ilgili yaptığı çalışmaları burada kent belleği adı altında dijital ortama aktararak gelecek nesillere ulaşmasını sağlayacağız. Bir turizm kenti olarak tarihimize sahip çıkmak zorundayız. Ayrıca kurduğumuz temaslar sayesinde Tura turizm bu bölgeyi turistler için yeni bir turizm rotası haline getirdi” diye konuştu.

24 Eylül’e kadar sürecek olan İkioklu Mahalle Şenliği, ziyaretçilere konserler, sergiler, söyleşiler ve birbirinden lezzetli yöresel yemeklerle keyifli bir atmosfer yaşatacak.



