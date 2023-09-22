Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında da ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi başladığından bu yana Güvercin Masa’ ya yapılan başvuruları inceleyen ve okul yöneticileriyle iletişime geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye malzemesi ulaştıracağı öğrencilerin isimlerini belirleyerek okullardan alınan listeler ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kırtasiye malzemesi paketi hazırladı.

Paketler 2 haftada 471 öğrenciye ulaştırıldı. İçerisinde ihtiyaç durumuna göre kalem, defter, kalemtıraş, kalem kutusu ve cetvel seti gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketleri teslim alan aileler, Başkan Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti. Paketler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ay sonuna kadar başvuru sahiplerine dağıtılacak.