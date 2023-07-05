Denizi düzenli olarak dürbün ve jet ski ile tarayan cankurtaranlar, aşırı yoğunluğun yaşandığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili de dahil olmak üzere sezon başından bu yana 24 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, sahip olduğu Mavi Bayraklı plajları ve eşsiz doğası sayesinde her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kentte, Kuşadası Belediyesi’nin öz iştiraki olan Arya A.Ş’ye ait 7 plaj bulunuyor. Kuşadası’nda ortalama 35-40 dereceyi bulan hava sıcaklıkları ise ziyaretçilerin soluğu denizde almasına neden oluyor. Yıl boyunca eğitimlerine devam eden ARYA A.Ş’de görev yapan cankurtaranlar da sezonun başlamasıyla birlikte plajlardaki yerlerini alarak olası boğulma vakalarının önüne geçmek için tetikte bekliyor. Turizm sezonu boyunca düzenli kurtarma tatbikatları da yapan gümüş belgeli cankurtaranlar, 09:00 ile 19:00 saatleri arasında görev yaptıkları plajlarda, denizi düzenli olarak dürbün, bot ve jet ski ile tarıyor. Megafonla sık sık anons yaparak hava durumu, dalga veya akıntı konusunda uyarılarda da bulunan cankurtaranlar sayesinde tatilciler denize rahatça girebiliyor.

Bayram mesaileri yoğun geçti

Kuşadası’nın nüfusu 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen tatilcilerle birlikte yaklaşık 2 milyonu buldu. Tatil için Kuşadası’nı seçen turistler ile günübirlik ziyaretçiler kentte Arya A.Ş tarafından işletilen plajlara akın etti. Denizlerdeki boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar da yoğun bir mesai yaptı. Cankurtaranlar, bayram tatili de dahil olmak üzere sezon başından bu yana geçen sürede 24 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

‘Yaptığımız uyarıları dikkate alın’

Cankurtaranların şefi Tayfun Çelik, denize girenlerin mutlaka yapılan uyarıları dikkate alması gerektiğini belirterek, “Bizler için insan hayatı çok önemli. Herhangi bir boğulma vakasına mümkün olan en kısa sürede müdahale ediyoruz. Bu anlamda zamanla yarışıyoruz diyebiliriz. Gerekli olan tüm eğitimleri aldık. Ayrıca teknik donanımız da tam. Cankurtaranlar olarak vatandaşlardan istediğimiz tek şey denize girmenin tehlikeli olabileceği durumlarda yaptığımız uyarıları dikkate almaları” dedi.