İlk olarak Atatürk Parkı kuzeyindeki iyi su çeşmesi yanına konulan sumatikten, daha sonra sırasıyla 2 adet İsabeyli mahallesine, merkezde ise Yeni Sanayi Mahallesi itfaiye önü, Pınarbaşı Mahallesi muhtarlık önü ve Yeşil Mahallede Devlet Hastanesi önüne konulmuştu. Verimli ve olumlu sonuçların alındığı matikler ihtiyaç önceliklerine göre ve vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak, Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İyi Su birimi tarafından belirlenen noktalar üzerine konularak vatandaşların iyi su ihtiyaçlarını kolayca ve ekonomik bir şekilde karşılayabilmeleri sağlıyor.

Yıldıztepe Muhtarı Ahmet Sak Fen İşleri Müdür vekili Sevkan Pekuğur ve İyi Su birimi personeli ile 8. Sumatik kabinini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Özcan, yeni su otomatlarının şehirdeki su temini sürecini modernize ettiğini ve vatandaşlara büyük bir kolaylık sağladığını belirtti. Otomatların şehrin farklı bölgelerinde stratejik noktalara yerleştirildiği ve herkesin erişimine açık olduğu belirten Özcan; “ Bu sayede, vatandaşlar su doldurma işlemlerini kısa sürede gerçekleştirebiliyor ve suya ulaşmak için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar günün her hangi bir saatinde kumbaraya attıkları para ile şişelerini saniyeler içinde doldurabiliyor, yüksek kalitede temizlenmiş ve arıtılmış içme suyunu istedikleri miktarda alabiliyor ve böylece israfın önüne de geçilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Nazilli’nin her köşesine hizmet götürmeye ve tüm Nazilli halkının her zaman yanında olmaya devam edeceklerinin de altını çizen Özcan “Bu noktada talepleriyle bizi yönlendiren sayın muhtarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. İmkânlarımız dâhilinde bu kabinlerden bütün mahallelerimizde yaymaya çalışıyoruz. Buradaki sumatiğin direk giriş bağlantısı olmasından dolayı ciddi bir avantaj sağlamasının yanında araçları ile su doldurmaya gelen vatandaşlarımızın burada herhangi bir park sorunu da olmayacak. Otopark avantajı ulaşım kolaylığı ve trafik yoğunluğunun az olması nedeni ile vatandaşlarımızı buraya yönlendirmek istiyoruz. Ayrıca bu makinemiz 2023 yılında imal edilen son modellerden biri. Özellikle suyun içerisinde bakteri virüs oluşmaması ve mineral değerlerini kaybettirmeyecek özelliklere sahip. Vatandaşlarımızın sağlığını, konforunu ve ekonomik durumlarını dikkate alıyoruz. Mahallemize ve Nazilli’mize hayırlı olsun” dedi.

Yapılan hizmetlerden dolayı Muhtar Ahmet Sak Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti. Yeni yerleşim alanları ile daha da genişleyen, bu nedenle nüfusunda artış yaşanan Yıldıztepe mahallesinde devam etmekte olan yeni yol açma ile diğer çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdür vekili Sevkan Pekuğur’dan detaylı bilgiler alan Başkan Özcan; “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak için gece gündüz demeden mesai arkadaşlarımız ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

