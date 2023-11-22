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Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken ve hemşehrilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, 23 mahalle muhtarının verdiği bilgiler ve Güvercin Masa’nın 444 71 14 numaralı telefon hattından yapılan başvurular sonrası belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu yakacak yardımını evlere ulaştırmaya başladı. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kademe Amirliği’nden kamyonlara yüklenen kömürler, ilk etapta Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik, Alacamescit ve Dağ mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine ulaştırıldı. Kömürlerini teslim alan vatandaşlar Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Kuşadası’nda yaşayan her kesimden sorumlu olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Başkanımız Ömer Günel öncülüğünde bu yıl da sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceğiz. Yakacak yardımımız belirlediğimiz ailelerimizin evlerine her zaman olduğu gibi ekiplerimiz tarafından teslim edilecek. Yıl içerisinde farklı alanlarda da ailelerimize, öğrencilerimize ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.