18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası’nda tören düzenlendi. Törenin ardından ilçe protokolü tarafından Adalızade Marzarlığı’ndaki şehitlikler ziyaret edildi.

Kuşadası’nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109’uncu yıl dönümü için Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, protokol üyeleri, sivil toplam kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Tören, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törenin ardından ilçe protokolü tarafından Adalızade Marzarlığı’ndaki şehitlikler ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kuşadası Askerlik Şubesi Başkan Vekili Kdm. Bvş. Muammer Bircan yaptı. Bircan konuşmasında, “Türk vatanının kutsallığını, milletin namusunu ve şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz, Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz. Çanakkale sonsuza dek geçilemeyecek, gök kubbeden, ay yıldızdan al bayrak hiç inmeyecek. Dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Duygu dolu anlar yaşandı

Çelenk sunma töreninden sonra anma programı, Kuşadası Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikle devam etti. Etkinliğe, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, idari ve mülki amirler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı tiyatral gösteriler ve okunan şiirler duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Etkinlik, protokol üyelerinin programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etmeleriyle son buldu.