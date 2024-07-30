Kuşadası'nda kapılarını açtığı günden bu yana çocuklara okuma sevgisi kazandırırken eğitimlerine de katkıda bulunmayı amaçlayan SEYAKMER, son olarak şiir atölyesi etkinliğine ev sahipliği yaptı. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde çocuklara Drama ve Diksiyon Eğitmeni Serkan Kılıç tarafından Türkiye'nin en önemli şair ve yazarları olan Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, Nazım Hikmet, Akgün Akova ve Aziz Nesin'in eserleri hakkında bilgi verildi ve seçilen şiirler okundu.

Atölye çalışmasının son bölümündeyse çocukların hayal dünyalarının gelişmesi için bazı şiirlerde anlatılmaya çalışılan duygular resmedildi. Ardından öğrenciler şairlerin yarım kalmış şiirlerini tamamlamaya çalıştı. Çocukların kelimelerle duygularını dile getirme becerilerini geliştirmelerine de önemli bir katkı sunan etkinlikte ayrıca eserlerde yer alan yazımı ve telaffuzu zor olan sözcükler seçilerek çeşitli pratikler yapıldı.