Kuşadası’nda düzensiz göçmenler polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında Kuştur mevkisinde düzensiz göçmenler olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, söz konusu yerde 9’u erkek, 1’i kadın 4’ü çocuk olmak üzere 14 düzensiz göçmen yakaladı.

Bölgede kontrollerine devam eden ekipler aynı mevkide saat 07.30’da da 20’si erkek, 6’sı çocuk, 4’ü kadın olmak üzere 30 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Her iki olayda yakalanan toplam 44 düzensiz göçmen gerekli işlemleri için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



