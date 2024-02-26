Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Başkan Ömer Günel, sanatçıya teşekkür plaketi verdi.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen konserde, Kuşadalılar önce DJ Kadir Çetin’in sergilediği muhteşem performansla geceye ısındı. Ardından sahne alan Haluk Levent, en sevilen şarkılarını Kuşadalılar için söyledi. Yoğun ilgi gören konserde meydana sığmayanlar, keyifli geçen geceyi Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önünden takip etti. Konserde Haluk Levent’e teşekkür plaketi veren Başkan Ömer Günel, “Özlediğimiz Kuşadası gecelerinden birini daha yaşadık. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz konserimizde binlerce hemşehrimiz ile Haluk Levent’in şarkılarına eşlik ederek keyifli bir gece geçirdik. Bu geceyi güzelleştiren tüm hemşehrilerime teşekkürler. Birlikte doyasıya eğleneceğimiz nice günlere” diye konuştu.