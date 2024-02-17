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Görevde olduğu 5 yılda kente 2 milyar 925 milyon TL’yle rekor yatırım kazandıran Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında bir günde Kuşadası’nın 4 farklı noktasını ziyaret etti. Gittiği her yerde coşku ve büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Ömer Günel’e bölge sakinleri ve esnaf bugüne kadar yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in ilk durağı Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak asfalt serimi yapılarak yenilenen Yıldırım Caddesi oldu. Başkan Ömer Günel burada 7 Eylül Taksi durağında görev yapan şoförlerle bir araya gelip sorun, talep ve önerilerini dinledi. Kent genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı yatırımlarıyla ilgili fikir alış verişinde bulunan Başkan Ömer Günel’e taksici esnafı da Kuşadası’nı modern ve konforlu yollara kavuşturduğu için teşekkür etti.

“Kente yeni bir Turitik rota daha kazandırıyoruz”

Başkan Ömer Günel daha sonra yürüyerek İkioluklu mevkiine geçti. Yol boyunca her dükkana uğrayıp, esnafın hal ve hatırını soran Başkan Ömer Günel’e hemşehrileri büyük bir ilgi gösterdi. İkioluklu’da bulunan bir kahvede çay içerek kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Ömer Günel, “Bu bölgedeki yenileme çalışmalarına başladık. Kentin tarihi aksı konumunda olan ve KUAKMER’in de bulunduğu alanı müzeler sokağı haline getirip, kente yeni bir turistik rota daha kazandıracağız. Daha sonra turistler için ring seferleri düzenleyip, kent ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi.

Kuşadası’nın genç ve dinamik Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nda görev yapan muhtarları da ziyaret ettikten sonra Arslanlar Caddesi’ne uğradı. Arslanlar Caddesi’nde hemşehrileriyle bol bol sohbet eden Başkan Ömer Günel, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Başkan Ömer Günel, son durağı olan Tepe Sokak’ta da büyük bir coşkuyla karşılandı. Kuşadası Romanlar Derneğini ziyaret eden Başkan Ömer Günel, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

“Tepe sokağa konser sözü veriyorum”

Tepe Sokak’ın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Buraya ne zaman gelsem beni bağrınıza basıyorsunuz. Bir önceki seçimde de bana tam destek vermiştiniz. Şimdi yine oylarınıza talibim. Tepe Sokak’ta da yakın zamanda alt ve üstyapı yenileme çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca burada bulunan evleri de yeniden boyayacağız. Size 2019 yılındaki gibi seçimden sonra istediğiniz sanatçının konserini düzenleme sözü de veriyorum” diye konuştu.