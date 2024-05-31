Kuşadası Belediyesi tarafından kenti dijital göçebeler için çekim merkezi haline getirmek amacıyla Davutlar Sevgi Plajı’nda yaşama geçirilecek olan ‘Kampinova Sezai Hazır Tatil ve Eğitim Kampı’ çalışmalarında sona gelindi. Başkan Ömer Günel, kısa süre içerisinde kente kazandırılacak olan ödüllü projenin hazırlıklarını yerinde inceledi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın isminin yaşatılacağı projenin çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Ömer Günel, “Önümüzdeki günlerde ödüllü projemiz olan Kampinova’nın açılışını yapacağız. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda faaliyete geçecek olan Kampinova’da hem sosyal içerikli projeler yapacağız hem de burası gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlayacak müthiş bir eğitim alanı olacak” dedi.

Zaman ve mekandan bağımsız çalışan dijital göçebelerin Türkiye’deki tek eğitim ve kamp alanı olacak projede 12 adedi estetik görünümleri ve fonksiyonel kullanımları ile dikkat çeken dome çadır olmak üzere toplam 62 adet çadır, çalışma, spor ve etkinlik alanlarıyla beraber yüksek hızda internet hizmeti bulunuyor.