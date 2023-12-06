Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kuşadası Belediyesi tarafından son 4 buçuk yıldır yaşama geçirilen alt ve üst yapı çalışmaları, Aralık ayının gelmesi ile birlikte kentte etkili olmaya başlayan sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzlukları ortadan kaldırdı. Yenilenen ve imal edilen yağmur suyu hatları ile düzenli olarak bakımı yapılan mazgal ve kanalizasyon bacaları olası su taşkınlarının önüne geçti.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesi ile birlikte alt ve üst yapı sorunları kalıcı olarak giderilen Kuşadası’nda, geçmiş yıllarda şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle yaşanan sorunlar tarihe karıştı. Geçtiğimiz hafta sonu boyunca yaşanan şiddetli yağış ve fırtınayı sorunsuz atlatan kentte bu sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış esnasında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha önce çalışmaları tamamlanmış alanlarda imal edilen yağmur suyu hatları, ızgaraları, mazgalları ve bakımları yapılan kanalizasyon bacaları olası taşkınların ve olumsuzlukların önüne geçti.