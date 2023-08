Bir avuç ata tohumu ile başlayan karakılçık ekmeği üretimi, hem Ulamışlıların geçim kaynağı haline geldi, hem de geleneksel şenliğe dönüştü. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Karakılçık buğdayı ile Seferihisar’a bereket getirdik. Hastalara şifa olduk. Toprağı özü ile buluşturduk” dedi.

Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Ata Ekmeği ve Armola” şenliği, Ulamış Köy Meydanı’nda binlerce kişinin katılımıyla coşku ile kutlandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Belediye Başkan Yardımcıları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Kurulan geleneksel pazarda köylüler yöreye özgü ürünlerini satarken, Ulamış sokaklarında karakılçık buğdayından 100 yıllık tekniklerle üretilen ata ekmeği ve armola peyniri kokuları yükseldi. Şenliğe katılanlar, ata ekmeği ve armola peyniri ile lezzet şöleni yaşadı. Yerel lezzetler de, misafirlere ikram edildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yıllardır bir avuç tohumun yarattığı mucizeyi kutladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Karakılçık buğdayı ile Seferihisar’a bereket getirdik. Hastalara şifa olduk. Toprağı özü ile buluşturduk. 12 yıl önce Gödence’de bulduğumuz tohumlar elden ele gezdi, Türkiye’nin her yerinde toprağa düştü ve her yere bereket getirdi. Karakılçık, artık sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz bir ekmek haline geldi. Burada sizlerle beraber bir mücadele veriyoruz. Görüyorsunuz iklim krizi ve savaşlar önce gıdayı vurdu. İster zengin ister fakir tüm ülkelerdeki insanlar gıdaya erişmeye çalışıyor. Bizler doğduğumuz ve yaşadığımız yerde doymak için tarım politikalarımızı her şeyin üzerinde tutuyoruz.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in tarıma verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu kaydeden Başkan Yetişkin, “Bugün burada kutladığımız mucizenin mimarı Tunç Soyer’dir. Biz de bayrağı devraldık. Üretmeye, toprağı işlemeye devam edeceğiz. Toprağımızdan ve tohumumuzdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise “Peynir, ekmek ve şenlikle burası bayram yerine döndü. Tunç Soyer’in bir avuçla başlattığı atalık tohumu sadece Ulamış’ta değil, artık Türkiye’nin her yerinde ekiliyor ve halkın sofrasına gidiyor. O bayrağı Soyer’den alan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şimdi daha da yukarıya çıkarıyor. ‘Başka bir tarım mümkün’ mottosunun tam hakkını veriyor” diye konuştu.

TÜRKİYE TANIDI

Ulamış Muhtarı Kadir Girginer de, şenliğin Ulamış’a maddi ve manevi çok değer kattığını belirterek, “Bu sayede karakılçık buğdayımızı ve armola peynirini tüm Türkiye tanıdı. Birçok ailenin de geçim kaynağı haline geldi” dedi. Seferihisar Belediye Bandosu’nun muhteşem performansı ile renklenen şenlikte Grup Sembol konseri misafirleri coştururken, Yiğit Hanoğlu orkestrası da kulakların pasını sildi. Seferihisar Kültür Sanat ve Halk Dansları Derneği ise şenliğin kapanışında, türkü şöleni ile misafirlere unutamayacakları bir gün yaşattı.