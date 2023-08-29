Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören başarılı oyuncu Ünal Silver yaşama veda etti. Ölüm haberini duyuran menajerlik şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunları bildirdi: "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz."



ÜNAL SİLVER KİMDİR?



16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü oynayan Silver daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı 'Benim İçin Üzülme' adlı dizide rol aldı. Ünal Silver son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadı.

