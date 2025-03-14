Kocaeli Büyükşehir’in lisans ve ön lisans öğrencilerine kendilerini keşfetme, geliştirme ve liderlik yolculuğuna adım atma fırsatı sunduğu Lider Akademisi Eğitim Programı’nda bahar dönemi Yazar Savaş Şafak Barkçin’in konferansı ile başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin model ve ödüllü gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında lisans ve ön lisans öğrencilerine medeniyet bilinci, liderlik becerileri ve güncel problemlere çözüm üretebilecek yetkinlikler kazandırmak amacıyla hazırlanan Lider Akademisi Eğitim Programı, güz ve bahar dönemi olarak iki ayrı dönemde uygulanıyor. Gerekli beceri ve donanıma sahip 150 öğrenciyle başlayan eğitim programında liderlik dersleri, nizam seminerleri, atölyeler, kitap tahlil programları, geziler ve kamplar yer alıyor. Teorik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Bilgievleri, Akademi Liseler ve Gençlik Merkezlerinde staj görüyor.

BAHAR DÖNEMİ BARKÇİN İLE BAŞLADI

Lider Akademisi Eğitim Programı’nda güz döneminin yoğun ilgi ve devamlılıkla sona ermesinin ardından bahar dönemi süreci başladı. Lisans ve ön lisans öğrencilerine kendilerini keşfetme, geliştirme ve liderlik yolculuğuna adım atma fırsatı sunan Lider Akademisi Eğitim Programı kapsamında Yazar Savaş Şafak Barkçin, Halkevi Gençlik Merkezi’nde “Biz ve Dünya” konulu bir konferans verdi. Kocaeli’ndeki faaliyetlerin kalitesini ve yoğunluğunu çok iyi bildiğini belirten Yazar Barkçin, “İyi bir lider herkesten daha fazla dirayet, feraset ve basiret sahibi olmalıdır. Gençler liderlik yetkinliklerini geliştirmeleri için önce kendileri olmaları gerekir. Allah’ın ona verdiği kabiliyet, yetenek, renk ve zevkleri asla boşta tutmamalı, bu tarlaların hepsini aynı anda sürmelidir” diye konuştu.

“BİREYE DEĞİL İNSANA İHTİYACIMIZ VAR”

Barkçin konuşmasının devamında, “Benim her zaman en önemli tavsiyem ahlaktır. Ahlaksızlık bildiren, onları öven, tavsiye eden işlerden uzak durulmalı. Herkes ilkesiz davranırken siz öyle davranmayın. Herkes hayatta bir çile çekiyor, siz de onun çilesini çekin. Doğruluk için fedakârlık yapın, kötülük için feragat etmeyin. Bu yüzden işin temeli ahlaktır. Çünkü ahlak olmayınca insanlık olmaz. Bizim insana ihtiyacımız var, bireye ihtiyacımız yok. Birey çok, insan-ı kâmil çok az. İnsan olan insan az. Bizim buna ihtiyacımız var. Yeniden gençlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Allah hepsine hayırlı ömürler nasip etsin” ifadelerini kullandı.