Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İlçe Terminali (Yeni Köy Garajı) esnaflarıyla bir araya geldi. Burada esnafların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi olarak daima esnafın yanında olduklarını belirtti.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da İlçe Terminali (Yeni Köy Garajı) ziyareti sırasında esnafların taleplerini dinleyen Başkan Er, esnafların daha verimli ve konforlu bir ortamda vatandaşlara hizmet verebilmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“Allah’a Şükürler Olsun ki Çalışmalarımızı Titizlikle Sürdürüyoruz”

Başkan Er, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bazı çalışmalara değinerek, “Bir taraftan Malatya’mızı tekrardan inşa ederken bir taraftan da vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hepimizin bildiği gibi Malatya’mız bir süreçten geçiyor. Şehrimizin dört bir yanı şantiye alanına dönmüş durumda ama çalışmalar tamamlandığında inşallah Malatya’mız eskisinden daha da güzel olacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana, ‘en son vatandaşımız kalıcı iş yerine ve evineerişinceye kadar durmak, yorulmak yok’ dedik. Allah’a şükürler olsun ki çalışmalarımızı bu minvalde sürdürüyoruz.

Allah’a hamd olsun çok güçlü bir liderimiz ve devletimiz var. Allah devletimizden razı olsun ve devletimize zeval vermesin. Tasarruf tedbirlerine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgelerine hiçbir kısıtlama yapmadı. Allah’a hamd olsun inşaatlarımız hızla yükseliyor. 4-5 ay içerisinde 95 bin konutun ihalesini gerçekleştirdik. Malatya’da toplamda 80 bin hak sahibi var fakat biz 95 bin konutun ihalesini gerçekleştirdik. Ayrıca 26 binin üzerinde konutun teslimini yaptık. İnşallah 2025 yılının sonuna doğru konutlarımızın ve iş yerlerimizin büyük bir bölümünü teslim etmiş olacağız. Tabii bu işlerimizin yanı sıra belediyemizin uhdesinde olan işlerimizi de titizlikle sürdürüyoruz.

Öte yandan bir ayağımız sürekli Ankara’da.Ankara'da istişarelerimiz ve temaslarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu sayede Malatya’mıza 17 milyar TL civarında hibe ve fonlar kazandırdık. Belki sadece yapılan konutlar gözüküyor ama biz yeraltında da önemli çalışmalar yapıyoruz. Sadece 6 milyar TL değerinde kanalizasyon ve yağmur drenaj hatalarıyla ilgili çalışmalarımız var ve bu yatırımlarımız daha da devam edecek” dedi.

“Esnaflarımız Bizim İçin Çok Önemlidir”

Malatya’nın bel kemiği olan esnafları her zaman desteklediklerini ifadelerine ekleyen Başkan Er, “Bugün ilçelere ve çevre illere taşımacılık yapan esnafımızın talep ve isteklerini dinlemeye geldik. Esnaflarımız bizim için çok önemlidir, varsa bir sorunları sorumluluğumuz dâhilinde çözmeye geldik” dedi.