Malatya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görev yapan İŞKUR personellerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verildi.

MALATYA(İGFA)-Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde, TYP personellere iş güvenliği konularında önemli bilgiler anlatıldı.

EĞİTİM KONULARI BAŞLIKLAR ALTINDA ANLATILDI

Eğitimde, çalışanların iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir ortamda görev yapabilmesi için gerekli olan temel bilgilere yer verilerek, şu başlıkların içeriği sunuldu;

‘Çalışma Mevzuatı, Yasal Hak ve Sorumluluklar, İş Yeri Temizliği ve Düzeni, İş Kazası ve Meslek Hastalığının Hukuki Sonuçları, Sağlık Konuları, Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Yolları, Biyolojik ve Psikolojik Risk Etmenleri, İlkyardım Uygulamaları ve Tütün Ürünlerinin Zararları, Teknik Konular, Kimyasal- Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri, Elle Kaldırma ve Taşıma, Parlama, Patlama ve Yangından Korunma, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı ve Ekranlı Araçlarla Çalışma, Elektriğin Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri, İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Yolları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, İSG Kuralları, Güvenlik Kültürü, Tahliye ve Kurtarma’

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitim, çalışanların iş güvenliği konusunda farkındalıklarını artırmak, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla verildi. Personellerin güvenlik bilincine daha fazla sahip olmaları hedeflenerek, çalışanların daha güvenli bir çalışma ortamında görev yapmaları sağlandı. Ayrıca İSG eğitimi, gerçekleştirilen değerlendirme sınavı ile tamamlandı.