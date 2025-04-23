Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Altay Kışlasına inşa edilen 714 iş yerinin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Er, iş yerlerinin 1,5 ay içerisinde teslim edileceğini belirtti.MALATYA (İGFA) - Altay Kışlası’nın tüm altyapısının Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığına da değinen Başkan Er, buradaki toplam çalışmanın 10 kilometre olduğunu ifadelerine ekledi.

Altay Kışlası alanına inşa edilen iş yerlerinin altyapı çalışmalarının yanı sıra MASKİ, Yeşilyurt İlçesi Küçük Sanayi Sitesi içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına da devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt İlçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde toplam 2 bin 141 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 7 bin 874 metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 1 adet 2000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa ediliyor.

“Büyükşehir Belediyesi Olarak İş Yerlerinin Altyapısını Yapıyoruz”

Sanayi esnafları için Altay Kışlası’na inşa edilen iş yerlerinin son durumu hakkında detaylı bir bilgilendirme yapan Başkan Er, “Altay Kışlası’nda sanayi olarak planladığımız alana incelemelerde bulunmaya geldik. Buraya 714 iş yeri yapılıyor. Bir taraftan tamamen biten bir taraftan ise inşaatı devam eden yapılarımız var. Yaptığımız görüşmeler kapsamında yüklenici firma Altay Kışlası’ndaki iş yelerinin bir ay içerisinde tamamlanacağını belirtti. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde buradaki iş yerlerinin altyapısını yapıyoruz. Bizlerde yaptığımız altyapı çalışmaları neticesinde çalışmalarımızı 1-1,5 ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra içme suyu hattı çalışmalarımız da devam ediyor. Tabii burada tam 10 kilometrelik bir altyapı çalışması söz konusu, bu çalışmanın 72 milyon lira bir maliyeti var. Aynı zamanda bir de burada bir yol çalışmamız var. Yol ile birlikte 100 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapacağız.

Bunların haricinde geçtiğimiz haftalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile bir görüşme gerçekleştirdik. Mermerciler, mobilyacılar, hurdacılar, demirci esnaflarımız ile alakalı da kümelenme şeklinde bir çalışmamız var. Ayrıca odalarımız ve kooperatiflerimiz için de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile istişare halinde bir planlama yapıyoruz. İnşallah buraların da altyapısını biz yapacağız. Allah’ın izni ile Malatya’mızın sanayi ile alakalı sıkıntılarını gidereceğiz. Gerçekleştirilen çalışmaların Malatya’mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.