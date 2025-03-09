Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde, Alaşehir'in kronikleşmiş su sorununa neşter vuracak proje, tüm hızıyla ilerliyor. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, ilçe merkezinin su sorununu çözüme kavuşturacak 17 kilometrelik çelik içme suyu hattı ile 7 bin 500 tonluk depo inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. Kaynak, ilk olarak yüklenici firma yetkilileri ile şantiye alanında bir araya geldi ve çalışmanın son durumu hakkında bilgi aldı. Ardından, depo inşaatını gezen Kaynak, çelik hattın güzergahlarını da tek tek yerinde inceleyerek, çalışmanın son aşamalarında yapılacak imalatlar ile ilgili yüklenici firma ve yetkili personel ile görüşme yaptı.

“İŞLEYİŞ MEKANİZMASININ SORUNSUZ OLMASI İÇİN YAKINDAN TAKİPTEYİZ”

Alaşehir Belediyesi İmar Müdürü Alp Can Arıkan’ı da ziyaret eden Bircan Kaynak, ilçe için büyük önem taşıyan projenin iş birliği ile sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğinin altını çizdi.

Bircan Kaynak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in talimatlarıyla, 200 Milyon TL’lik projemizde işleyiş mekanizmasının eksiksiz bir şekilde ilerlemesi için Alaşehir Belediyemiz ve yüklenici firma yetkililerimiz ile görüşme gerçekleştirdik. 17 kilometrelik çelik hattımız da imalatlar sürüyor. 7 bin 500 tonluk depo inşaatımız devam ediyor. Hattımızın geçeceği güzergahları tek tek yerinde gördük. İlçemizi hat döşemeleri esnasında susuz bırakmamak adına detaylı bir şekilde planlama yapıyoruz. Projemizi kısa sürede sorunsuz bir şekilde tamamlayarak ilçemizin su sorununu çözmek istiyoruz” dedi.