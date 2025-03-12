Manisa'da Salihli Zeytini'ne coğrafi işaret tescili alınması konusunda Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Salihli Ticaret Borsası ve Salihli Ziraat Odası arasında görüş birliğine varıldı.MANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilçenin karakteristik ürünlerine ardı ardına aldığı coğrafi işaret tescilleri, yeni bir ürünü daha ön plana çıkardı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli TSO Başkan Yardımcısı Günay Topkaya, zeytinyağı üreticileri ile bir araya gelerek, zeytinyağına coğrafi işaret alınması konusunda atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kroisos Zeytincilik yetkilisi Hikmet Bacak, Pulathaneliler Gıda yetkilisi Semih Yetim, Akansel Zeytincilik yetkilisi Şengül Akansel, Özbal Zeytincilik’ten Rasim Paşa ve Sinan Akça’nın da katıldığı Salihli TSO’daki toplantıda, kalitesiyle isminden söz ettiren Salihli Zeytinyağı’nın tescil ettirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Salihli Zeytinyağı’nda üst üste alınan uluslararası düzeydeki ödüllerin sayısının 18’e ulaştığı ve bunun tescil konusunda çok önemli bir avantaj olacağı konusunda görüş belirten katılımcılar, Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gerekli bilgi ve belge desteği talep etme konusunda görüş belirtti.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Oda olarak ilki 2007 yılında Salihli Kirazı ve Salihli Odun Köfte’ye olmak üzere, bu güne kadar Kula Leblebisi ve Gökeyüp Çömleği’nin de dahil olduğu 4 ürüne coğrafi işaret tescili alındığı bilgisini verdi. Sultaniye Üzüm Pekmezi konusundaki tescil başvurusunun da yakında sonuçlanmasını beklediklerini anlatan Yüksel, üzümden sonra en yaygın ikinci ürün haline gelen zeytin konusunda da harekete geçme zamanının geldiğinin altını çizdi.

Salihli zeytininin üstün kalitesiyle aranan bir ürün haline geldiğini belirten oda başkanları ve zeytinyağı üreticileri, Salihli’de büyük parsellerde, bilinçli üreticiler tarafından üretilen zeytinlerin kalite olarak benzerlerinden çok üstün geldiği; Akhisar’da zeytin ağaçlarının ortalama yaşı 38 iken Salihli’de yaş ortalamasının 9 olduğu ve bunun da kaliteye olumlu yansıdığı görüşünü savundu. Salihli zeytininde Akhisar’a göre sulama oranının da daha yüksek olduğu ifade edildi.