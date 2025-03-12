İkinci el araç piyasasında yapay zeka ile geliştirilen Şubat ayı Fiyat Endeksi verilerine göre fiyatlar, geçen yılın Aralık ayında gösterdiği artıştan sonra 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında sabit kaldı.İSTANBUL (İGFA) - Online ikinci el araç platformlarından VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Şubat 2025 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre, ikinci el araç fiyatları, geçen yılın Aralık ayında gösterdiği artıştan sonra 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında sabit kaldı.

Raporda, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi. TÜİK verilerine göre bir yıl içinde toplam enflasyon artışı yüzde 39,05 olarak gerçekleştirken son 12 ayda ikinci el araç fiyatları ise yüzde 11 oranında artış gösterdi.

FİYATLARIN SABİTLİĞİ ALICILAR AÇISINDAN AVANTAJ...

Endeks sonuçlarını değerlendiren sektör temsilcilerinden Serdıl Gözelekli, 2025 yılının ilk aylarında her alanda artış görülmesine rağmen ikinci el araç fiyatlarının sabit kalmasının alıcılar için avantaj oluşturduğunu kaydetti.

Bu dönemde alım yapanlar yılın geri kalanında yaşanacak değer artışlarından da ciddi kazanım elde edeceğini belirtirken, 2024 yılı boyunca ikinci el araçların döviz karşısında yatırım değerini koruduğunu, 2025 yılında da paralel bir gelişme yaşanacağını ön gördüklerini söyledi.