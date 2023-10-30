Tahmini Okuma Süresi: dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçe merkezini besleyecek olan yeni sondaj kuyusunu faaliyete aldı. Aksu bölgesinde yürütülen çalışmada yeni kuyunun elektrik ve pompa montajı yapılarak vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Soma ilçe merkezini besleyecek olan yeni kuyu faaliyete alındı. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesine bağlı ekipler, Soma’nın Aksu bölgesinde yürütülen çalışmalarda mahalleliye sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında yeni kuyunun elektrik ve pompa bağlantılarını tamamlayarak faaliyete aldı.

Söz konusu çalışmalar ile ilgili kısa bir açıklama yapan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda içme suyu konusunda hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Soma ilçemizin Aksu bölgesinde yeni açılan sondaj kuyumuzun elektrik ve pompa bağlantılarını tamamlayarak faaliyete geçirdik” dedi.