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Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı Judocusu Fidan Ögel, Dünya Judo Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Ocenia Open Uluslararası Judo Turnuvası’nda önemli bir başarıya daha imza attı.MANİSA (İGFA) - Dünya Judo Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Oceania Open Uluslararası Judo Turnuvası 10-11 Kasım 2023 tarihleri arasında Avusturalya’nın Perth şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye Judo Federasyonu Olimpiyat Takımı’nda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı Judocusu Fidan Ögel de Oceania Open Uluslararası Judo Turnuvası’nda 70 kilogramda mücadele etti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına da puan veren turnuvada başarılı bir performans gösteren Ögel, 3’üncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Olimpiyat kotasında yer alan Fidan Ögel, bu başarılı ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına bir adım daha yaklaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar da Ögel’i elde ettiği başarılı sonuçlar nedeniyle tebrik etti.