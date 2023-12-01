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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sosyal doku ekibiyle biraya geldi.MANİSA (İGFA) - 2013 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından kurulan sosyal doku ekibi, periyodik aralıklarla haneleri ziyaret ederek, vatandaşların beklentilerini dinliyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Manisa’nın 17 ilçesi 1088 Mahallesini ziyaret edecek olan sosyal doku ekibiyle bir araya geldi. İl genelinde hizmet ve yatırımları hayata geçirirken Manisalı vatandaşların görüşlerini önemsediklerini belirten Başkan Ergün, “Sosyal doku ekibimiz, vatandaşlarımızın istek ve beklentilerini öğrenmek ve bu beklentiler ışığında yeni yatırımların planlanması için periyodik aralıklarla sahada bulunuyor. Sizlerden alacağımız veriler, vatandaşlarımızın beklentisi doğrultusunda yeni hizmetlerimizi hayata geçireceğiz. Önceliğimiz her zaman Manisalı vatandaşlarımızın mutluluğu” dedi.