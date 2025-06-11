Mardin'de Midyat Belediyesi, kent estetiğini ve tarihi dokuyu tehdit eden kaçak ve ruhsatsız yapılara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.MARDİN (İGFA) - Mardin'de belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde tespit edilen izinsiz yapıların yıkımına hız verildiği, bu süreçte hem şehir planlamasına uygunluk hem de kültürel mirasın korunmasının esas alındığı belirtildi.

Son olarak Ulucami Mahallesi’nde tespit edilen kaçak yapının yıkımına başlandığı duyuruldu. Midyat Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen yıkım çalışmalarıyla, özellikle tarihi mahallelerdeki yapı bütünlüğünün bozulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu adım, şehir siluetinin korunması ve kent kimliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"TARİHİ MİRASI KORUMAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ"

Midyat Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şehrimizin düzenli, estetik ve tarihi dokusunu korumak adına; kaçak ve ruhsatsız olarak inşa edilen, kent estetiğini bozan yapılarla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Yıkım kararı alınan Ulucami Mahallemizdeki kaçak yapının yıkımına belediyemiz tarafından başlanılmıştır. Ecdadımızdan kalan mirasa sahip çıkıyor, şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunu titizlikle koruyoruz. Kentimizin sağlıklı, yaşanabilir ve kimliğine uygun bir yapıya kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Belediyenin tarihi ve kültürel değerleri koruma yönündeki bu kararlı adımı, kamuoyunda büyük destek gördü. Vatandaşlar, özellikle turizm potansiyeli yüksek olan Midyat’ta tarihi dokunun korunmasının önemine dikkat çekerken, belediyenin kararlılığını takdir ettiklerini dile getirdi.

Midyat Belediyesi, hem geçmişe sahip çıkmayı hem de geleceği planlamayı esas alan yaklaşımıyla, kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürmeye kararlı görünüyor.