Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney, 3-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Okçuluk 3. Ayak Dünya Kupası'nda karışık takımda dördüncü oldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı okçuları Muğla’yı ve ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Spor Kulübü’nün milli okçuları Emircan Haney ve Hazal Burun, 3-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Okçuluk 3. Ayak Dünya Kupası'nda karışık takımda dördüncülük elde etti. Ayrıca Emircan Haney bireysel kategoride üçüncü olarak bronz madalya, makaralı yay erkekler takım kategorisinde ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Emircan Haney ve Hazal Burun’un da yer aldığı Milli takım, 8-13 Temmuz 2025 tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek olan Okçuluk 4. Ayak Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

BAŞKAN ARAS: “SPORUN VE SPORCULARIN GELİŞİMİNE OLAN DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Spora, sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızı ve ülkemizi katıldıkları müsabakalarda başarıyla temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Hazal Burun ve Emircan Haney’in elde ettiği başarılar, sadece kentimizi değil, tüm ülkemizi onurlandırdı.

Muğla’mızda sporcuların gelişime katkı sağlamak için her spor dalı için projeler üretmeye devam ediyoruz. Yatağan’ın Bozüyük Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Çim Hokeyi Antrenman Sahası’nı kısa sürede tamamlayarak sporcularımızın kullanımına sunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun ve sporcuların gelişimine olan desteğimiz artarak devam edecek.” dedi.