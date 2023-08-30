Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Kızıltepe ilçesinde sık sık yaşanan trafik kazalarına sebeb olan İmar çevre yolunun bir an önce hızlandırılması ve eksikliklerin tamamlanması için 9.cu Karayolları Bölge Müdürü ile görüştüğünü söyledi.

Burada yaşanan trafik kazalarında birçok vatandaşımız yaralandığını ifade eden Adak,” Bir daha bu acıların yaşanmaması için yetkililer bu olayın takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Bizde bu konuda gereken girişimlerimizi yaptık. Kazalarda yaralanan vatandaşlarımıza Allahtan acil şifa diliyorum. İmar çevre yolunda Trafik kazalarının yaşanmaması için sinyalizasyon ışıkları ve kavşak çalışması bir an önce bitirilmesi için Karayolları Bölge müdürlüğü çalışmalarını hızlandıracağını sözünü verdi. Vatandaşımızın her zaman yanında ve hizmetinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah bu sorun en kısa zamanda bitirilerek, vatandaşlarımızın rahat bir nefes almalarını sağlayacağız” dedi.

İmar çevre yolunun bitirilmesi için girişimlerde bulunan Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak’a teşekkür eden vatandaşlar ise, bu yolda sık sık trafik kazaları yaşanıyor. Sağ olsun feryadımıza sayın vekilimiz yetişti. Çevre yolunun hızlandırılması için Karayolları bölge müdürü ile görüştü. İnşallah en kısa zamanda yolu bitirip bize de rahat bir nefes aldırırlar. Sayın vekilimize bu duyarlılığı için teşekkür ediyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundular.