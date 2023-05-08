Olay, merkez Yenişehir ilçesinde Üçkuyular Mahallesi Elazığ yolu üzeri meydana geldi. İddiaya göre, markette alışverişi yapan bir kişi ödemeyi banka hesabına attığını söyledi. Market işletmecisi paranın hesaba gelmediğini söyleyerek alışveriş yapandan ödemeyi yapmasını istedi. Alışveriş yapan şahıs, ödemeyi yaptığını ve tekrar yapmayacağını söyledi.

Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ailelerin de karıştığı kavgada taraflar yol üzerinde karşı karşıya gelerek taşla, sopayla birbirine saldırdı. Bir hafif ticari aracın zarar gördüğü olayda o sırada havaya ateş açıldı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis amirleri, taraflar arasında zırhlı araç ve çevik kuvvet polisleriyle set çekti.

Olay yerinde geniş güvenlik önemleri alındı.