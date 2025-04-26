Marmarabirlik’in 2023/2024 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2025 yılında 7 milyar 500 milyon ciroya ulaşmayı, 32 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatımızı, 2025 yılında 35 milyon dolara yükseltmeyi, ihracat yaptığımız ülke sayısını da 65’ten 70’e yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik’in 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Müdürlük Binası’nda yapıldı. Genel Kurula, Bakanlık Temsilcileri, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmarabirlik’e bağlı 8 Kooperatif Başkan ve Yöneticileri ile Birlik Temsilcileri katıldı. Toplantıda, yönetim kurulu faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programı, bağımsız denetim raporunu görüşüldü ve gündem maddeleri kabul edildi.

2024/2025 ürün alım kampanyası ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Hasat dönemi boyunca 57 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Ürün bedellerinin yüzde 50’si peşin, geri kalan kısmının yarısı 21 Şubat’ta ödenmiş, kalan son dilim olarak 790 bin TL 25 Nisan’da ödenerek ortaklarımıza toplam 3 milyar 200 milyon TL ödeme yapılmıştır” diye konuştu.

“ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYI SEÇTİK”

2010 yılından bugüne Marmarabirlik’in hiç zarar etmediğini belirten Başkan Asa, üretimde, cari giderlerdeki hızlı artış ve piyasadaki daralma nedeniyle yaşanan sıkıntıları zeytin üreticisine yansıtmadan çözüm üretebilmek için ilk defa 2022 yılında kredi kullanıldığını bildirdi. Asa, “2022 yılında da üretim maliyetlerinin yüzde 150 artması ve rekoltenin az olması da göz önüne alınarak üretimde devamlılığın sağlanabilmesi için ürün alım fiyatları da piyasa koşullarında aynı oranda artmıştır. Ya üretimde devamlılık sağlanacak, üretici ayakta kalacaktı ya da üretici büyük görecek ve yara alacaktı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak tercihimizi üreticimizden yana kullandık” diye konuştu.

“ÜRETİM MALİYETLERİ 2020 YILINDAN BERİ YÜZDE 600 ARTTI”

Bir kilogram zeytinin üretim maliyetlerine bakıldığında 2020 yılında 5 lira, 2021 yılında 7 lira, 2022 yılında 11 lira oranında arttığını anlatan Asa, bu maliyetin 2023 yılında 30 lira, 2024 yılında 35 liraya yükseldiğini söyledi. Asa, “Yıllar itibarı ile üretim maliyetleri yüzde 600 oranında artmıştır. Bir kilogram zeytinin üretim maliyeti içinde işçilik payının yüzde 45’ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Zeytin üretiminde temel masraf kalemi işçilik olmuştur. Ürün alım fiyatlarına refah payını da eklediğimizde üretim maliyetlerine orantılı olarak 2021 yılında 20.10 lira’dan 54 TL’ye, 2022 yılında 54 TL’den 125 TL’ye, son olarak da 139 TL’ye yükselmiştir. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak amacımız üreticiyi ayakta tutmaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ZEYTİN ÜLKESİ İSPANYA’YA İHRACAT

Geçtiğimiz yılın verilerini ve gelecek yılın hedefleri ile ilgili de değerlendirmede bulunan Hidamet Asa şunları söyledi: “2024/25 iş yılı ürün alım kampanyasında Marmarabirlik 57 bin ton ürün alımı gerçekleştirmiştir. Marmarabirlik olarak 2025 yılında 7 milyar 500 milyon ciroya ulaşarak, önümüzdeki yıl nefes almak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 32 milyon dolar olan ihracatımızı 35 milyon dolara çıkarmayı, ihracat yaptığımız ülke sayısını da zeytin ülkesi İspanya, Küba, Moldova ve Madagaskar’ı da ekleyerek ile 70’e yükseltmeyi hedefliyoruz.”

“GENÇLERİ TARIMSAL ÜRETİME KAZANDIRMALIYIZ”

Tarım sektörün gelecek planlaması ile ilgili önerilerde bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Üretimde devamlılığın sağlanabilmesi için, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekir. Bu sebep ile gençlerin tarımsal üretime kazandırılması son derece önemli. Çiftçi belgesi ile üretici olduğunu belgeleyen, 30 yaşına kadar olan gençlerimizin SGK priminin devlet tarafından ödenmesi, tarımsal üretimi teşvik edecek ve üretimde devamlılık sağlanacaktır. Yoksa 5-10 yıl sonra zeytini dalından toplamak mümkün olmayacak. Diğer taraftan tarımsal üretimde devamlılığın sağlanabilmesi için Devletimiz köye dönüş projesini mutlaka teşvik etmeli” diye konuştu.

“ORTAKLIKTAN ÇIKAN VE ÇIKARILANLARA AF”

Önceki dönemlerde ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortakların koşulları sağlaması durumunda ortaklığa tekrar geri dönebilmeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asa şunları söyledi: “Yeniden yapılandırma döneminden bugüne, ortaklıktan çıkarılanlara af kapsamında geri dönüşünü sağlamak için Genel Kurulumuzun onayına sunulacak. Birliğimize değer katan eski ortaklarımızın tekrar ortak olabilmeleri için Ana sözleşmenin 19. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan ortaklardan 20 bin TL katılım bedeli alınarak aynı haklarla ortak olabilecekler.”