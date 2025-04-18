Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve sorunsuz hizmet ulaştırmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, Kırkağaç İlçesi’ni ziyaret etti. İlk olarak Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez’i ziyaret eden Çamur, yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. İlçe Şefliği’nde görevli çalışanları da ziyaret eden Çamur, sahada da incelemeler yaptı.

17 ilçede ve kırsal mahallelerde kesintisiz hizmet sunduklarını belirten Bülent Çamur, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde, ilçelerimizin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe belediyelerimiz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bugün Kırkağaç Belediye Başkanımız Üstün Dönmez ve çalışanlarımız ile bir araya gelerek fikir alışverişinde ve incelemelerde bulunduk. Hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla çözüm odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.