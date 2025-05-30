Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Gençler, hayal kapılarını “Kılavuz Kariyer” ile aralayacak

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınava yaklaşık 54 bin öğrenci katılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları erişime açıldı. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları meb.gov.tr’de. ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 27 Nisan 2025’te gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) sonuçlarını duyurdu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.