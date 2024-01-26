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Melikgazi Belediyesi, 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminin yarıyılını tamamlayarak karnelerini alan öğrenciler için 4 farklı sosyal tesiste ‘Karne Şenliği’ düzenliyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Karne Şenliği 26 Ocak Cuma günü saat 13.30’da Danışmentgazi Mahallesi, Danişmentgazi Sosyal Tesisi’nde, 29 Ocak Pazartesi günü ise saat 13.30’da Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisi’nde düzenlenecek.

ÇOCUKLAR ŞENLİKTE DOYASIYA EĞLENDİ

Tınaztepe Sosyal Tesisi’nde düzenlenen karne şenliğine katılarak öğrencilerle keyifli zaman geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu tesisimizde güzel bir kütüphane yaptık. Çocukları şehir merkezine gitmesin mahallesinde çalışsın diye hedefliyoruz. Bu bölgedeki çocuklarımız için bir diğer güzel haberimiz de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi. Çocuklar oradan oyuncakları alıp belli süreliğine oynayıp geri verecek. Bir de orada çocuk kütüphanemiz de olacak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz de onlar için elimizden geldiğince faydalı olan her türlü projeyi hayata geçiriyoruz. Sahne yarışmaları, kukla gösterisi, tiyatro, maskot bando, Hacivat-Karagöz gösterisi ve konser etkinliklerimiz ve yarışmalarla katılan tüm çocuklarımız eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocuklara gün boyu pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramlar da verdik. Çocuklarımız çok mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Birbirinden güzel etkinliklerin olduğu karne şenliğimiz kaldığı yerden başka mahallelerimizde devam edecek. Tüm çocuklarımızı şenliğimize davet ediyorum. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.” dedi.